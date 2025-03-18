Найден препарат, который эффективно защищает от птичьего гриппа

Американские медики выяснили, что препарат балоксавир более эффективно защищает млекопитающих от заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N1, чем широко употребляемые противовирусные препараты на базе осельтамивира. Результаты опытов опубликованы в статье в научном журнале Nature Microbiology.

"К февралю 2025 года только в США произошло сразу семь десятков случаев заражения человека высокопатогенными формами вируса H5N1, что предположительно произошло в результате контактов с зараженными животными. Эти случаи заставили все научное сообщество приступить к оценке того, какие лекарства будут лучше всего противостоять данной форме гриппа. Мы показали в опытах на мышах, что уже одобренное лекарство балоксавир замедляет распространение инфекции и снижает вероятность гибели грызунов", - пишут исследователи.

Профессор Детской исследовательской больницы имени святого Иуды Ричард Уэбби и его коллеги пришли к такому выводу во время опытов, нацеленных на всестороннее изучение того, насколько эффективно два противовирусных лекарства с разными механизмами действия - осельтамивир и балоксавир - воздействуют на организм мышей, заразившихся высокозаразным птичьим гриппом H5N1.

В рамках этих опытов ученые воспроизвели уже известные случаи заражения человека данным патогеном, в ходе которых инфекция проникала в организм пациентов в результате попадания капель зараженного молока в их носоглотку, пищеварительные органы или в глаза. Схожим образом медики ввели в организм животных капли молока с летальными дозами вирусных частиц и попытались предотвратить их гибель при помощи балоксавира и осельтамивира.

Последующие наблюдения показали, что балоксавир предотвратил все случаи гибели мышей при попадании вируса на поверхность глаз и защитил более 75% животных от смерти при проникновении H5N1 в носоглотку. В свою очередь, осельтамивир спас жизни лишь примерно половины мышей и в той, и в другой ситуации, а все грызуны из контрольной группы погибли примерно через пять дней после заражения. По словам медиков, это в очередной раз демонстрирует высокую опасность новых штаммов H5N1.

При этом исследователи обнаружили, что оба препарата одинаково плохо справились с защитой мышей от гриппа при введении зараженного молока в их пищеварительный тракт - в данном случае, лекарства спасли жизни лишь от 13 до 25% грызунов. Как предполагают ученые, это связано с тем, что новые штаммы H5N1 обладают способностью быстро проникать из кишечника во все органы тела через лимфатические узлы и периферийные нервы. Результаты опытов говорят о критической важности разработки новых лекарств и комбинаций средств для защиты человечества от возможных вспышек H5N1, подытожили профессор Уэбби и его коллеги.

О птичьем гриппе

В последние три года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Северной и Южной Америки, а также Антарктики. Так, за последние два года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фольклендских островов и Южной Георгии, а за минувший год эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно происходили на американских молочных фермах и птицефабриках.