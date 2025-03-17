Врачи прооперировали юношу с огромной ногой из-за редкой болезни

Врачи Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии помогли 21-летнему жителю Братска, который с детства страдал из-за редкого врожденного заболевания — синдрома Протея. Из-за него пальцы на стопе у юноши были увеличены в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам пациента, первые признаки болезни он почувствовал еще в возрасте девяти месяцев. Ребенка стали беспокоить сильные боли, со временем на его ноге образовались патологические костные наросты от стопы до бедра.

«Мне было тогда семь лет. Помню, что было очень много обследований, часто брали материалы на гистологию… Помню долгие часы лечебной физкультуры, чтобы разрабатывать коленный сустав, так как почти каждый год до 2016 года мне проводили чистку под коленным суставом. В 2016 году сделали коррекцию пальцев. Было много этапов лечения — начиная с двух с половиной лет. Даже рекомендовали ампутацию ноги», — поделился молодой человек.

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До совершеннолетия пациент наблюдался в НМИЦ им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге: там мальчику сформировали функциональную стопу, удалили костные разрастания и выполнили замыкание голеностопного сустава. Но через время болезнь продолжила прогрессировать.

К врачам НИИ в Новосибирске юноша обратился с сильными болями в ноге. По его словам, костные наросты появлялись так быстро, что он не успевал заказывать новую обувь. Медики провели юноше новую операцию.

«Во время операции врачи удалили объемные костные наросты и сформировали стопу, близкую к анатомически правильной форме», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Вскоре юноше предстоит еще одна операция, направленная на восстановление подвижности и правильной формы первого пальца стопы.