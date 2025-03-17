Ученые выяснили, сколько могут сохраняться симптомы постковидного синдрома

Исследователи выяснили, что у 23% переболевших COVID-19 в период с 2021 по 2023 год развился постковидный синдром. Риск развития этого состояния зависит от ряда факторов, включая тяжелое течение COVID-19, наличие хронических заболеваний (например, астмы), ожирение. Также женщины и люди с высокими уровнями антител IgG перед вакцинацией были под повышенным риском. На основе симптомов участников и их медицинских записей исследователи выделили три клинических подтипа постковидного синдрома: неврологический и скелетно-мышечный, респираторный, а также тяжелый с поражением множества органов. При этом у 56% людей с постковидным синдромом симптомы сохранялись и спустя два года. Работа опубликована в BMC Medicine.

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Постковидный синдром — это состояние, которое может возникнуть после перенесенного COVID-19. Из-за него люди могут испытывать усталость, одышку, головные боли, проблемы с памятью и сном, боли в мышцах и суставах, а также изменения вкуса и запаха. Симптомы могут сохраняться или появляться снова через три-шесть месяцев после выздоровления. Этот синдром может развиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме или вообще без симптомов. Пока точно не известно, почему он возникает. Возможно, в организме остается небольшое воспаление, вирус продолжает существовать в скрытых местах или иммунная система начинает атаковать собственные ткани.

Исследователи изучили долгосрочные последствия COVID-19. Для этого они наблюдали за группой из 2764 взрослых, которые были частью проекта COVICAT. Ученые запустили этот проект, чтобы оценить, как пандемия повлияла на здоровье жителей Каталонии. Участники заполнили три анкеты в 2020, 2021 и 2023 годах, а также предоставили образцы крови и медицинские записи.

Результаты показали, что у 23% людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 в период с 2021 по 2023 годы, развился постковидный синдром. Они показали, что 56% людей с долгим COVID продолжали испытывать симптомы спустя два года после заболевания. Исследование выявило несколько факторов риска, таких как наличие хронических заболеваний (например, астмы), ожирение и тяжесть перенесенной инфекции COVID-19. Также было установлено, что женщины и люди с высокими уровнями антител IgG перед вакцинацией были в зоне повышенного риска.

Также есть факторы, которые могут уменьшить вероятность развития постковидного синдрома. К ним относятся: вакцинация до заражения COVID-19, а также здоровый образ жизни, который включает в себя регулярные занятия спортом и достаточное количество сна. Ученые показали, что люди, которые заразились уже после распространения варианта Омикрон, реже страдали от постковидного синдрома. Возможно, это связано с тем, что Омикрон обычно вызывает более легкое течение болезни, или у большинства людей к тому времени был более сильный иммунитет к COVID-19.

Кроме того, исследователи выделили три подтипа постковидного синдрома на основе симптомов: неврологические и мышечно-скелетные, респираторные, а также тяжелые с поражением нескольких органов.