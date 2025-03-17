В центрах долголетия запустили программу по сохранению когнитивных навыков

Программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья запустили в центрах московского долголетия. Курс разработан Центром мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Люди хотят жить не просто долго, но и вести активную и насыщенную жизнь. Для этого необходимо с возрастом заниматься не только своим физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции. Со временем угасает и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг. Поэтому мы в центрах московского долголетия совместно с ФМБА России запускаем уникальную программу, направленную на коррекцию и сохранение когнитивных функций. Эта программа разработана Институтом мозга и нейротехнологий ФМБА, уникальным передовым центром, который занимается и когнитивными, и психоэмоциональными вопросами здоровья человека", - рассказала Ракова.

По ее словам, программа рассчитана на 10 занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев. В нее войдут два специализированных курса - "Нейротренировки когнитивных навыков" и "Нейрокоррекция психоэмоционального состояния".

В рамках первого курса, который стартует 17 марта в 140 центрах московского долголетия, участники будут выполнять задачи, направленные на развитие трех основных когнитивных функций: памяти, внимания и мышления. Он включает в себя первичное когнитивное тестирование и 10 занятий за компьютером продолжительностью 20 минут каждое. Участник сможет наблюдать за своим прогрессом в динамике, а по итогу курса будет выдано заключение, демонстрирующее улучшение показателей трех когнитивных функций.

Второй курс, который начнется в апреле в 100 центрах московского долголетия, направлен на нормализацию эмоционального фона, сна, снижения тревожности, развития навыков саморегуляции эмоций и повышения стрессоустойчивости. Программа состоит из 10 занятий продолжительностью 30 минут с использованием нейрогарнитуры - мобильного беспроводного биоусилителя для регистрации электроэнцефалограммы по методике биологической обратной связи. В начале занятия участник надевает нейрогарнитуру, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга, и проходит нейродиагностику своего текущего состояния. Полученные данные передаются на компьютер, где анализируются и визуализируются в реальном времени. На основании анализа участнику назначаются персональные упражнения на концентрацию или расслабление, благодаря которым участник не только снимает симптомы эмоциональных нарушений, но и обучается самостоятельно регулировать свою мозговую активность.

Записаться на занятия можно очно в центрах московского долголетия, по телефону горячей линии и на сайте проекта "Московское долголетие". Принять участие в программе смогут все москвичи 55 лет и старше.

Программа по сохранению когнитивных навыков

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, благодаря внедрению таких программ не только повышается качество жизни людей старших возрастных групп, но и увеличивается продолжительность активной жизни. Она отметила, что такие курсы помогают стабилизировать психоэмоциональный статус, устранять тревогу, повышать стрессоустойчивость, компенсировать состояния субдепрессии и депрессии, а также справляться с другими психоэмоциональными расстройствами.