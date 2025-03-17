Забытая внутриматочная спираль едва не стоила женщине жизни

72-летняя жительница города Сяньян в провинции Хубэй (Китай) забыла, что 50 лет назад установила внутриматочную спираль для защиты от нежелательной беременности, и из-за этого едва не лишилась жизни. Ее история опубликована в медицинском журнале BMC Women’s Health.

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Пожилая китаянка обратилась в больницу с жалобами на сильную рвоту и острую боль в животе. Врачи взяли у нее анализы и сделали КТ, однако результаты обследования оказались неоднозначными. Тем временем женщине становилось все хуже: к боли и тошноте добавились сильное вздутие живота и проблемы со стулом.

В попытках установить причину ее состояния врачи спустя три дня провели ей повторное КТ. На сей раз они осмотрели всю брюшную полость пациентки и обнаружили, что у нее развилась кишечная непроходимость с перитонитом. Также исследование показало в области органов малого таза женщины странное металлическое кольцо.

Китаянке провели экстренную операцию, в ходе которой хирурги удалили поврежденный участок кишечника и извлекли инородный предмет. Он оказался кольцеобразной внутриматочной спиралью, которую женщина установила еще полвека назад и о котором она забыла. Врачи предположили, что за эти годы средство контрацепции мигрировало из матки в брюшную полость и застряло в кишечнике, из-за чего и развилась непроходимость.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписалась из больницы домой.

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