Эксперты объяснили, как лучше всего общаться с людьми с деменцией

Около четверти больничных коек в отделениях интенсивной терапии в Великобритании заняты людьми с деменцией. При этом медперсоналу важно знать, как реагировать, если такие пациенты ощущают себя не в том месте или не в том времени, которые есть на самом деле.

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Деменция влияет на то, как человек использует речь, понимает других людей и запоминает информацию. Одна из распространённых проблем при этом заболевании — ориентация пациента на другое время или место. Часто это связано с предыдущим опытом карьеры или семейной роли человека. К примеру, люди могут считать, что их родитель придёт, чтобы их забрать домой, или что им нужно срочно уйти, чтобы забрать из школы ребёнка. Всего есть четыре способа реагирования медперсонала в таких ситуациях. Но из них только два действительно эффективны в преодолении стресса.

Во-первых, вы можете найти аспект реальности пациента, которым он может поделиться, не вникая в него полностью. Например, если человек говорит, что его (покойный) отец приедет его забрать, то сотрудник здравоохранения может задать вопрос: «Вы скучаете по своему отцу?» Это позволит пациенту поделиться своими чувствами и отвечает его эмоциональному тону.

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В качестве альтернативы можно использовать отвлекающие маневры. Переведите тему разговора с проблемы, которая вызывает у человека стресс, на что-то другое, во что можно было бы пациента вовлечь. Это может быть связано с видом из окна. Ещё варианты — предложить человеку альтернативное занятие (выпить или дойти до комнаты отдыха) или задать ему вопрос, который бы привёл к другому разговору.

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