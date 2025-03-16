Дойдет ли вспышка кори из Европы до России

ВОЗ сообщила о рекордном за последние 25 лет уровне заболеваемости корью в Европейском регионе. В него, кроме европейских стран, входят страны постсоветского пространства, куда часто ездят россияне - Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Турция. Число заболевших в 2024 году в регионе превысило 127 тысяч человек.

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Чем можно объяснить этот тренд и что можно сказать о ситуации в России?

«Всплеск заболеваемости корью отмечается в среднем каждые пять лет. Связано это с тем, что постепенно накапливается количество неиммунных лиц, которые не вакцинировались. В России ситуация с корью сейчас стабильная», — сообщил "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

В прошлом году было несколько крупных вспышек, но с ними справились с помощью подчищающей вакцинации и локальных карантинов.

«Так что пик заболеваемости мы прошли в марте 2024 года, а с апреля наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, — отметил Горелов. — Тем не менее риск завозных случаев остается. Говоря о кори, следует понимать две важные вещи. Во-первых, это тяжелая и очень заразная инфекция. Из десяти непривитых, находившихся в одном помещении с больным корью, 8-9 человек почти наверняка заразятся. Поэтому так велик риск распространения кори в больших городах, где много людей. А во-вторых, это вакциноуправляемая инфекция, то есть наша безопасность в наших руках. В соответствии с нацкалендарем прививок детей вакцинируют двукратно - в 1 год и в 6 лет, и таким образом они получают эффективную защиту в течение всей жизни».

Нужно ли прививаться взрослым, у которых корь протекает особенно тяжело и приводит к осложнениям?