Намотало на плуг культиватора: врачи смогли сохранить ногу пациенту

49-летний житель Тюмени, пострадавший при работе с культиватором, избежал ампутации ноги благодаря усилиям врачей Областной клинической больницы №2. Во время вспашки земли нога мужчины попала во вращающийся механизм плуга, что привело к многооскольчатому перелому голени с 17 фрагментами.

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Как сообщает Минздрав России в телеграм-канале, пострадавшего доставили в больницу вместе с мотокультиватором. Нога была сильно деформирована. После рентгенографии тюменские травматологи провели сложную операцию, сохранив конечность.

Пациент несколько месяцев провел в аппарате Илизарова, затем прошел реабилитацию. Сейчас он чувствует себя хорошо и даже может ходить.

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