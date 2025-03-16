Почему зумеры лишились «восьмерок»

Сегодня зумеры (люди, родившиеся после 2000 года. — прим. «ВМ»), оказываясь в кресле стоматолога, часто слышат: «У вас нет зубов мудрости!» «Вечерняя Москва» выяснила, как зубы могут отсутствовать в зачатке.

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Откуда они растут

Зубы мудрости, или «восьмерки», обычно прорезаются в возрасте от 17 до 25 лет. Их зачатки, как и зачатки всех остальных зубов, закладываются еще в утробе матери. Человек только родился на свет, а в его челюсти уже «спрятаны» все его зубы: как молочные, так и коренные.

Очень часто из-за нехватки места в челюстной дуге «восьмерки» прорезаются неправильно и занимают нефизиологичное положение. В таком случае требуется врачебное вмешательство. Если зубы мудрости нарушают целостность щеки и десны, сдвигают соседние зубы и их корневую систему, провоцируют патологические процессы, то их удаляют. При этом люди без «восьмерок» не испытывают никакого дискомфорта.

Развеивая мифы

А что насчет того, что зачатки зубов мудрости у многих зумеров отсутствуют совсем? В сети можно найти информацию, что это связано якобы с отсутствием необходимости пережевывать большое количество твердой пищи, а также с эволюционным уменьшением размера челюсти.

Стоматолог — ортопед-хирург Сабина Мурадова рассказала «ВМ», что у зумеров действительно могут отсутствовать зубы мудрости.

«Однако это встречается не у всех. В среднем у 10– 15 процентов представителей молодого поколения наблюдается отсутствие зачатков "восьмерок". Это действительно связано с тем, что люди стали потреблять меньше жесткой пищи: дополнительные моляры стали не нужны», — отметила Мурадова.

Тем не менее исчезать зубы мудрости начали задолго до того, как на свет появились первые зумеры. Эволюция — процесс, который длится не десятилетия и даже не столетия. Человеческий организм действительно меняется со временем, однако биологически зумеры такие же, как их бабушки и дедушки.

«Дело действительно в эволюции из-за мягкой пищи, но это происходит не за 20 лет. Также отсутствие зубов мудрости может передаваться генетически», — отметила кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

Сквозь времена

Не стоит забывать о том, что многие зумеры относятся к своему здоровью ответственнее, чем их мамы, папы, бабушки и дедушки. Они чаще ходят к врачам и проходят разные исследования. Следовательно, и отсутствие зубов мудрости у зумеров диагностируется намного чаще.

Кстати, в Сеченовском университете стоматологи начали удалять еще не прорезавшиеся зубы детям 8–9 лет. Операция проводится тем пациентам, у которых в будущем с большой долей вероятности «восьмерки» не прорежутся или будут расти неправильно.

Прямая речь

Евгений Лобанов, стоматолог — имплантолог-ортопед:

«Отсутствие зубов мудрости только у зумеров — миф. Эволюционные изменения невозможно отследить в пределах одного и даже десяти поколений. Это дело долгосрочное. Зубы мудрости иногда не заложены как у взрослого, так и у молодого поколения, в этом нет ничего необычного. Нельзя сказать, что это особенность именно зумеров».

Кстати

Зубы мудрости получили название, потому что прорезываются самыми последними, когда человек становится взрослым и уже немного «умудрен» жизненным опытом. Обычно это происходит в 17–25 лет, иногда позже, редко раньше.

У поколения зумеров и миллениалов сформировалось новое модное увлечение — теперь они скупают для себя мягкие игрушки. Среди приобретений взрослых гуси, капибары и известные персонажи игр. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, с чем связан повышенный интерес к мягким игрушкам у взрослых.