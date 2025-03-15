Мужчина похудел на 20 килограмм после падения с лестницы

Хирурги городской клинической больницы №29 имени Баумана в Москве спасли 60-летнего мужчину, который за три месяца похудел на 20 кило. Всё это время его мучили сильные боли в животе, из-за чего он плохо ел. Врачи предполагали худшее — злокачественную опухоль. Однако результаты обследования их удивили.

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Что случилось с пациентом

Лечение, которое назначали пациенту до этого невролог и гастроэнтеролог, не помогало — боли не проходили.

При обследовании у мужчины обнаружили сужение в подвздошной кишке, рассказали в больнице. Тогда врачи решили делать операцию.

Она показала, что в стенке кишки пациента было хронический очаг инфекции — абсцесс.

Ему удалили поражённый отрезок кишки.

После операции пациент рассказал, что в октябре 2024 года неудачно упал с лестницы — ударился правой частью грудной клетки и живота.

На фоне травмы у него начался ишемический энтерит, подытожили врачи.

Что было дальше

Сейчас мужчина идёт на поправку — он начал нормально питаться и постепенно набирает вес.

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