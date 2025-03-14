Новый закон поможет регионам с лекарствами для тяжелобольных

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке предоставления российским субъектам дополнительных средств из федерального бюджета на обеспечение тяжелобольных граждан лекарствами в случае, если субъект не может выполнить свои обязательства в этой части. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Законопроектом предлагается наделить правительство полномочиями по утверждению порядка и критериев подтверждения факта невозможности исполнения субъектом РФ своих полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, а также по установлению порядка выделения из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время количество граждан, включенных в федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, составляет более 21 тыс. человек, а средняя стоимость терапии одного такого пациента составляет порядка 2,76 млн рублей в год.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация его положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в объеме порядка 6,5 млн рублей, которые будут предусмотрены в федеральном бюджете Минфину России и будут планироваться в рамках подготовки проекта федерального бюджета на соответствующий календарный год.

В пояснительных материалах также уточняется, что законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В новость внесена правка (17:58 мск) - ппередается с уточнением в 3-м абзаце, верно - порядка 6,5 млн рублей.