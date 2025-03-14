Из-за чего в пенисе могут завестись личинки

В Непале врачи обнаружили в пенисе и мочеполовой системе пациента живых личинок. Отчет о медицинском случае опубликован в журнале International Journal of Surgery Case Reports.

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76-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как на протяжении трех дней замечал кровь в моче, а также выделения из полового члена. Он рассказал медикам, что за два года до этого испытывал проблемы из-за простатита. Простата настолько увеличилась, что заблокировала мочевыводящий канал, поэтому мужчине вводили катетер в уретру, чтобы обеспечить опорожнение мочевого пузыря. Кроме того, пациент страдал от частичного паралича.

Врачи приняли решение провести цитоскопию. Они ввели в уретру мужчине трубку с камерой и исследовали мочевыводящие пути и мочевой пузырь. Камера показала сотни личинок, ползающих внутри. Пожилому пациенту поставили диагноз мочеполовой миаз.

Мочеполовой миаз — крайне редкая болезнь. Она начинается, когда мухи, привлеченные запахом грязного тела, откладывают личинки на белье или кожу. Затем их личинки мигрируют в уретру, а в редких случаях достигают мочевого пузыря. В описанном случае причиной могли быть и плохая гигиена, и грязные медицинские инструменты, которые использовались при лечении пациента.

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