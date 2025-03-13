Врачи спасли пациентку с тяжелыми травмами после наезда грузовика

Врачи Видновской клинической больницы оказали помощь женщине пострадавшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Видновскую больницу поступила 31-летняя пациентка в тяжелом состоянии. Диагностика выявила у нее множественные закрытые переломы костей таза со смещением отломков. Несвоевременное оказание помощи могло привести к инвалидности», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что травмы женщина получила в результате наезда грузового автомобиля.

«Параллельно с оказанием противошоковых мероприятий пациентке была проведена установка аппарата внешней фиксации, который позволил стабилизировать костные отломки. Спустя 14 дней, как только повреждение кожи зажило, исключив воспаление в зоне хирургического вмешательства, комбинированной бригадой был проведен второй этап операции – через мини-доступы осуществлена закрытая репозиция отломков с устранением всех смещений костей лонного сочленения, седалищной кости и костей крестца», – приводятся в сообщении слова врача травматолога-ортопеда Александра Сербинова.

В Минздраве Подмосковья добавили, что уже на третьи сутки после операции пациентка могла сидеть. Ей оказывалась помощь психолога. К настоящему времени женщина завершила реабилитацию и выписана под наблюдение врачей в поликлинике. Ожидается, что в дальнейшем двигательная функция конечностей полностью восстановится.