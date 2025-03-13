Мужчина с болезнью Альцгеймера назвал первый симптом болезни

Преподаватель из Австралии рассказал о первом признаке болезни Альцгеймера, появившемся у него за 10 лет до постановки диагноза. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

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Мужчина признался, что у него обнаружили деменцию в 41 год, однако с едва заметными симптомами недуга он столкнулся еще за 10 лет до этого. Первым тревожным звонком для него стало то, что он забыл концовку недавно просмотренного фильма. По словам австралийца, он посмотрел картину целиком, не осознавая, что видел ее всего месяц назад.

«Я совершенно не помнил, как смотрел его, а в то время я смотрел не так уж много фильмов. Так что это было немного тревожно», — вспомнил он.

Однако в то время мужчина не придал этому событию большого значения. Встревожиться его заставил только случай, когда он ошибочно посчитал свою дочь-подростка пропавшей без вести и провел весь вечер, разъезжая по городу в попытках найти ее. На самом деле девушка отправилась с подругой в кино — и несколько раз в течение дня сообщала отцу об этом. Вскоре после этого австралиец обратился к врачу с жалобами на проблемы с памятью, и после обследования у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Ранее неврологи Фузия Сиддики и Мередит Бок назвали неожиданный симптом деменции. По их мнению, внезапная потеря обоняния может указывать на начинающееся слабоумие.