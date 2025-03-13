Правда ли, что у женщин и мужчин по-разному ухудшается зрение

Женщины чаще сталкиваются с офтальмологическими патологиями, чем мужчины, рассказала врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова. Причины она раскрыла в комментарии для «Ленты.ру».

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Копалова отметила, что анатомически глазное яблоко у мужчин и женщин устроено одинаково, однако разница в их зрении все-таки есть. В сетчатке есть два типа фоторецепторов — палочки, отвечающие за сумеречное зрение, и колбочки, обеспечивающие восприятие цвета. Исследования показывают, что у мужчин чаще бывают нарушения цветоощущения из-за меньшего количества колбочек. Женщины, напротив, различают больше оттенков и обладают более развитым периферическим зрением.

Исторически, как объясняет врач, это могло быть связано с необходимостью следить за детьми и окружающей средой, тогда как мужчины ориентировались в темноте во время охоты. С возрастом проблемы со зрением накапливаются и у тех, и у других, но мужчины оказываются в более выгодном положении.

"Женщины чаще сталкиваются с макулярной дегенерацией и закрытоугольной глаукомой. Это объясняется анатомическими особенностями: у женщин чаще встречается мелкая передняя камера глаза, что является фактором риска развития глаукомы. Кроме того, женщины в среднем живут дольше, а многие глазные заболевания проявляются в пожилом возрасте", — Мария Копалова, врач-офтальмолог.

Также, по ее словам, у женщин чаще диагностируют синдром сухого глаза, виной чему — гормональный фон и заболевания, например болезнь Шегрена — хроническая патология, для которой характерны недостаточная продукция слезы, ощущение дискомфорта, сухости и жжения в глазах, особенно при работе за компьютером.

Ранее офтальмолог Лидия Садулаева посоветовала людям старше 40 лет простой способ проверки зрения в домашних условиях. Она порекомендовала использовать сетку Амслера.