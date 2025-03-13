В регионах России образовался дефицит препарата от бесплодия

В регионах не хватает препарата «Оргалутран», который назначают при лечении бесплодия.

«Мы наблюдаем дефицит препарата», — отметила гендиректор клиники репродукции «Скайферт», акушер-гинеколог и репродуктолог Любовь Виноградова.

У данного препарата нет альтернативы. Отсутствие препарата, по ее словам, критично для пациенток, так как он используется во многих протоколах вспомогательных репродуктивных технологий.

На нехватку препарата также указала репродуктолог MD Group Мария Милютина. Она добавила, что дефицитом лекарства активно пользуются аптеки, устанавливая на него завышенные цены.

«В аптеках знают, что при необходимости люди готовы отдать сумму, которая превышает реальную в 10 раз и больше, и активно этим пользуются», — подчеркнула врач.

«Известия» убедились, что «Оргалутран» доступен далеко не в каждом регионе. В Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Калужской и других областях его вообще нет в наличии.

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