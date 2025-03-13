Хирурги извлекли из легких 57-летней пациентки швейную иголку

Жительница Верхневилюйского района Якутии обратилась за медицинской помощью из-за болей в груди. На снимках в области сердца и левого легкого 57-летней пациентки обнаружили две иголки, сообщает контент-партнер "РГ" ИА "ЯСИА".

Оказалось, что женщина проткнула себя швейными иглами, и одна из них еще несколько лет назад застряла в мышце сердца. Однако в больницу она пришла лишь после появления новых симптомов, когда игла оказалась в левом легком.

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Операцию по извлечению инородного тела провел врач-хирург Айсен Васильев, приехавший в Верхневилюйскую центральную районную больницу из Якутска. Иголку удалось успешно извлечь через маленький разрез. Сейчас пациентка уже готовится к выписке.

По поводу второй иглы в мышце сердца проводится консультация со специалистами Кардиососудистого центра Якутии.

Оперировавший женщину хирург отметил, что игла зафиксирована на рентгеновских снимках еще двухлетней давности и, со слов пациентки, не доставляет ей никакого дискомфорта.