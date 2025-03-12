Российские медики спасли единственную почку пациентки с рецидивом рака

Сложную операцию по спасению от рака единственной почки провели нижегородские врачи. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Врачи НОКБ имени Семашко провели сложную операцию и сохранили единственную почку 73-летней пациентки, у которой произошёл рецидив онкологического заболевания. Ранее женщине уже удалили левую почку, а также сделали частичную резекцию правой почки. Однако на плановом контрольном обследовании врачи выявили рецидив опухоли в оставшейся почке.

Специалисты онкологического отделения приняли решение о проведении органосохраняющей операции. Хирурги удалили опухоль, остановив кровообращение в почечных сосудах на семь минут, что позволило минимизировать риски осложнений. Операцию провела бригада онкохирургов: заведующий онкологическим отделением Марк Мамонов, врачи-онкологи Аркадий Осипов и Сергей Волков.

После хирургического вмешательства пациентка находилась под наблюдением нефрологов и специалистов по гемодиализу. Курс заместительной почечной терапии не потребовался, и после успешного восстановления нижегородка была выписана домой. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские врачи прооперировали спортсмена Александра Наумова.