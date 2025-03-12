Житель Австралии прожил с полностью искусственным сердцем 100 дней и установил рекорд

Мир24

Австралиец с сердечной недостаточностью стал первым человеком в мире, который прожил более 100 дней с полностью искусственным сердцем. Затем ему провели пересадку донорского органа. Врачи назвали его случай «абсолютным клиническим успехом.

Мужчина прожил 100 дней с искусственным сердцем
© РИА Новости

Искусственное сердце представляло собой имплантируемый роторный насос для перекачки крови. Для воспроизведения естественного кровотока здорового сердца используется магнитная левитация.

Изделие разработали для пациентов с терминальной стадией бивентрикулярной сердечной недостаточности. Она развивается после сердечных приступов, ишемической болезни и других состояний, которые повреждают и ослабляют сердце.

По данным экспертов, не менее 23 миллионов человек в мире страдают от сердечной недостаточности. Но только 6 тысячам из них пересаживают донорское сердце. Имплант позволяет поддерживать жизнь пациентам, пока им не трансплантируют настоящий орган.

Первые пять имплантов пересадили в 2024 году в США. Но самый длительный промежуток между их установкой и настоящей трансплантацией составлял не более 27 дней.

40-летний пациент из Нового Южного Уэльса согласился стать первым человеком в Австралии (и шестым в мире), кому установят искусственное сердце. Операция состоялась 22 ноября в больнице Святого Винсента в Сиднее и продлилась шесть часов. Мужчину выписали в феврале, а подходящий ему донорский орган появился в марте.

Ученые отметили, что эта разработка изменит подход к лечению сердечной недостаточности на международном уровне. Но искусственное сердце пока нельзя рассматривать как замену настоящему, сообщает The Guardian.

Ранее ученые испытали новую клеточную терапию для лечения диабета I типа. Она помогла успешно справиться с этим заболеванием у лабораторных мышей. Грызунам провели трансплантацию клеток, после чего в их организме начал вырабатываться инсулин. Терапия нормализовала уровень глюкозы на срок более 20 недель.

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