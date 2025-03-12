Мужчина прожил 100 дней с искусственным сердцем

Австралиец с сердечной недостаточностью стал первым человеком в мире, который прожил более 100 дней с полностью искусственным сердцем. Затем ему провели пересадку донорского органа. Врачи назвали его случай «абсолютным клиническим успехом.

Искусственное сердце представляло собой имплантируемый роторный насос для перекачки крови. Для воспроизведения естественного кровотока здорового сердца используется магнитная левитация.

Изделие разработали для пациентов с терминальной стадией бивентрикулярной сердечной недостаточности. Она развивается после сердечных приступов, ишемической болезни и других состояний, которые повреждают и ослабляют сердце.

По данным экспертов, не менее 23 миллионов человек в мире страдают от сердечной недостаточности. Но только 6 тысячам из них пересаживают донорское сердце. Имплант позволяет поддерживать жизнь пациентам, пока им не трансплантируют настоящий орган.

Первые пять имплантов пересадили в 2024 году в США. Но самый длительный промежуток между их установкой и настоящей трансплантацией составлял не более 27 дней.

40-летний пациент из Нового Южного Уэльса согласился стать первым человеком в Австралии (и шестым в мире), кому установят искусственное сердце. Операция состоялась 22 ноября в больнице Святого Винсента в Сиднее и продлилась шесть часов. Мужчину выписали в феврале, а подходящий ему донорский орган появился в марте.

Ученые отметили, что эта разработка изменит подход к лечению сердечной недостаточности на международном уровне. Но искусственное сердце пока нельзя рассматривать как замену настоящему, сообщает The Guardian.

Ранее ученые испытали новую клеточную терапию для лечения диабета I типа. Она помогла успешно справиться с этим заболеванием у лабораторных мышей. Грызунам провели трансплантацию клеток, после чего в их организме начал вырабатываться инсулин. Терапия нормализовала уровень глюкозы на срок более 20 недель.