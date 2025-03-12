В России зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом В

В России ежегодно отмечается сезонный грипп с двумя типами вируса — гриппом A и гриппом B. В начале зимы преобладал штамм H1N1 («свиной грипп»), но к весне доля гриппа B увеличилась. Директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест» Ольга Шипулина рассказала РИАМО, что в начале зимы основным источником беспокойства был штамм H1N1, также известный как «свиной грипп». Однако к весне стало очевидно, что доля гриппа B увеличивается, и он становится всё более распространённым.

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По словам эксперта, грипп — острое вирусное заболевание, и может привести к масштабным эпидемиям. Грипп A опасен быстрой мутацией, а грипп B чаще поражает детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Симптомы гриппа разного типа схожи: высокая температура, слабость, боли в мышцах и голове, сухой кашель. Опасные штаммы, такие как H1N1pdm2009, могут вызывать серьёзные осложнения и заражать здоровых взрослых.

Согласно данным лабораторных исследований, в этом сезоне грипп B становится всё более распространённым. В декабре 2024 года его частота составила около 5%, в январе — 8%, а в феврале — 35%, в то время как грипп A выявлялся всего в 14,7%.

Частота микст-инфекций с начала осенне-зимнего сезона выросла с 6 до 17%, а доля положительных результатов «ОРВИ-комплекса» увеличилась с 28% в ноябре до 66,4% в феврале.

Любой грипп опасен осложнениями, включая тяжёлую пневмонию. Дети особенно уязвимы из-за слабой иммунной системы. При микст-инфекциях, когда к гриппу присоединяются бактериальные возбудители, риск летального исхода возрастает.

Для диагностики гриппа используется мультиплексный ПЦР-тест, который точно определяет тип вируса и наличие возбудителей. Существует мнение, что если человек переболел гриппом в текущем сезоне, то он защищён от повторного заражения. Однако на практике грипп A не обеспечивает полной невосприимчивости к гриппу B, особенно если организм ослаблен. Были случаи, когда люди, переболевшие «свиным» гриппом, через несколько недель заболевали гриппом B.

Вакцинация снижает вероятность тяжёлого течения и осложнений. Оптимальное время для вакцинации — осень, но вакцинация может быть полезна и в разгар эпидемии.

Лечение включает противовирусные препараты и антибиотики при бактериальных осложнениях. Начинать терапию следует в первые 48 часов, чтобы сократить продолжительность заболевания. Если улучшения не наблюдается, необходимо повторное обследование для исключения пневмонии и микст-инфекции. При этом бессистемное использование антибиотиков без показаний может ухудшить состояние.

Рост заболеваемости гриппом B показывает, как быстро может меняться эпидемиологическая ситуация. При появлении симптомов гриппа следует обратиться к врачу для определения типа вируса и назначения лечения.

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