Школьника, потерявшего способность глотать, спасли хирурги

Врачи клиники доктора Рошаля спасли ребенка от редкого нервно-мышечного заболевания, которое не позволяло глотать пищу. 16-летнего подростка привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отчаявшиеся и измученные родители. Они рассказали, что их сын постоянно мучается от болей в груди и ночного кашля. Он с катастрофической скоростью теряет вес и испытывает постоянное чувство «застрявшей еды» в пищеводе.

Выяснилось, что тревожные симптомы у школьника появились еще два года назад, но сначала были почти незаметными, а потом начали развиваться по нарастающей. Проведенные исследования выявили заболевание, при котором отсутствует рефлекс открытия кардиального сфинктера, — ахалазию кардии. Проще говоря, идет отмирание нервных клеток пищевода, которые отвечают за нормальную перистальтику и открытие клапана — сфинктера между желудком и пищеводом.

Есть несколько теорий возникновения заболевания. Но ученые заметили, что чаще всего оно проявляется как реакция на сильный стресс. Проблему могут кардинально решить торакальные хирурги: заболевание лечится оперативным путем. Однако в клинике доктора Рошаля решили использовать малоинвазивную альтернативу хирургическому лечению — пероральную эндоскопическую миотомию.

Операция заняла около часа. В эндоскопической операционной ребенку под общим наркозом провели миотомию — рассечение мышц пищевода, позволившее восстановить своевременную эвакуацию еды из пищевода в желудок. На следующий день после операции пациенту сделали контрольное рентген-контрастное исследование. Оно успокоило докторов, показав, что контрастное вещество не затекает никуда из пищевода, свободно и вовремя проходит в желудок.

«Мы занимаемся лечением такой редкой патологии уже пять лет. За это время прооперировали 16 детей, — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Анастасия Харитонова. — Многие обращаются к нам целенаправленно, потому что рецидивы заболевания после пероральной эндоскопической миотомии у детей единичны по сравнению с другими методами лечения данного заболевания. К тому же восстановление после этой операции происходит намного быстрее».

На следующий день после операции подросток начал принимать жидкую пищу, а через две недели стал питаться, как обычно.