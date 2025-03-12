Какие три вируса могут привести к новой пандемии

Пандемия значительно продвинула науку в понимании респираторных инфекций. Исследователи получили обширные данные об их распространении и генетических особенностях, изучили феномен супер-распространителей и механизмы адаптации вируса к большей контагиозности при меньшей патогенности.

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Минуло пять лет с тех пор, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. За этот период коронавирус унес жизни более 7 миллионов человек по всему миру. В России число погибших от этой болезни составило более 400 тысяч, а избыточная смертность за первые два года пандемии достигла почти 1,1 миллиона человек.

Как отмечает вирусолог Александр Лукашев, несмотря на масштаб пандемии COVID-19, она не является самым страшным эпидемическим событием в истории человечества. Для сравнения, пандемия гриппа 1918 года ("испанка") унесла около 25 миллионов жизней. Россия особенно тяжело пережила пандемию из-за значительной доли пожилого населения, относительно мягких ограничительных мер и тщательной регистрации случаев заболевания.

Одним из неожиданных последствий пандемии стал длительный постковидный синдром, которым страдает 7,7% переболевших спустя три месяца после выздоровления. Симптоматика постковида включает как физические проявления (одышка, головные боли), так и психические расстройства (депрессия, проблемы с концентрацией внимания). При этом тяжесть синдрома не всегда коррелирует с тяжестью перенесенного заболевания.

Однако было подтверждено, что вакцины эффективно предотвращают тяжелые формы заболевания, хотя и не всегда защищают от инфицирования.

Происхождение SARS-CoV-2 остается загадкой – версии о передаче от животных и лабораторной утечке остаются равновероятными. Эксперты считают маловероятным усиление опасности вируса, поскольку у большинства людей уже сформировался иммунитет. Среди потенциальных возбудителей следующей пандемии лидируют коронавирусы, вирусы гриппа и парамиксовирусы, пишет "Комсомольская правда".