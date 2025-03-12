В Госдуме предложили дать аллергикам право на отпуск

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) выступил с инициативой о предоставлении аллергикам право взять внеплановый оплачиваемый отпуск в сезон аллергии на пыльцу растений.

"Небывало теплая зима и вступление весны в свои права уже в марте привели к тому, что в столичном регионе уже начался сезон аллергии на пыльцу растений, - отметил депутат в своем Telegram-канале. - Высокий аллергенный потенциал в этот период имеют береза и ольха. Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения".

По его оценке, это сказывается на всех аспектах жизни таких граждан, в том числе и на общей продуктивности.

"Порой только дорога до работы становится целым испытанием. И ведь симптомы аллергии быстро не проходят. Заложенность носа, покраснение глаза, слезы, зуд и жжение - все это может продолжаться неделями", - констатировал депутат.

В связи с этим, по его оценке, работники с явно выраженными симптомами аллергии должны иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый отпуск именно в тот месяц, когда цветут растения, на которые у него отмечается аллергическая реакция. Причем такое право он считает нужным давать независимо от утвежденного графика отпусков на год. Если это будет реализовано, то человек сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии, пояснил Леонов. Он считает, что фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет.

"В ином же случае россияне в период цветения должны иметь право переводиться на дистанционную работу при возможности выполнять свой функционал удаленно и наличии соответствующего медицинского заключения, - назвал альтернативный вариант парламентарий. - Для самого человека это большой плюс, так как он не будет активно контактировать с аллергенами".

Он выразил уверенность. что предложенные меры положительно скажутся на качестве жизни аллергиков и позволят полноценно проживать период цветения с пользой для здоровья.