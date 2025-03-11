Российские медики провели уникальную внутриутробную операцию

В Муравленко врачи сделали уникальную операцию, благодаря которой удалось спасти жизни многодетной матери и ее пятого ребенка. Об этом рассказали в депздраве ЯНАО.

Медики обнаружили у женщины тяжелую форму гемолитической болезни плода.

«Во время беременности медики выполнили несколько сложных внутриутробных переливаний крови», — рассказали в ведомстве.

Благодаря слаженной работе муравленковских медиков родилась здоровая девочка. На данный момент жизни матери и ее ребенка ничего не угрожает.

В ЯНАО врачи продолжают осваивать новейшие методики в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и других направлениях. В текущем году ямальские медики запланировали провести 1450 сложнейших операций.