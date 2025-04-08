Чем рак в ремиссии отличается от излеченного

После прохождения химиотерапии и других процедур, человеку, страдающему раком, могут сказать, что болезнь либо «в ремиссии», либо «исцелена» — но в чем разница между этими терминами? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Прежде всего, важно отметить, что существует два типа ремиссии рака — полная и частичная. Полная ремиссия означает, что рак отзывается на лечение, у пациента нет каких-либо симптомов болезни и диагностические процедуры не находят никаких раковых клеток в организме.

Частичная ремиссия же означает, что лечение работает, однако тесты показывают наличие раковых клеток в теле. А «стабильная болезнь» значит, что состояние человека и не ухудшается, и не становится лучше в результате лечения.

Доктора не могут предсказать, как долго продлится ремиссия, поэтому есть вероятность, что рак может вернуться. Ремиссия может длиться как недели, так и годы. Если пациент находится в полной ремиссии более пяти лет, то некоторые врачи считают человека «исцеленным» — он показал длительное отсутствие симптомов или признаков рака.

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Однако даже если пациент считается исцеленным, в его организме по-прежнему могут находиться необнаруженные раковые клетки, которые могут привести к возвращению болезни в будущем. По этой причине доктора чаще считают излеченными тех людей, что страдали раком с высокой пятилетней выживаемостью при раннем обнаружении. Например, раком груди или меланомой — разновидностью рака кожи.

Эпидемиологи также иногда используют термин «статистически исцеленный». Он значит, что пациент прожил достаточно долго, чтобы его риск смерти от рака вернулся к среднестатистическим показателям. К примеру, если кто-то страдал от рака кишечника 10 лет назад и излечился от него, то риск его смерти от этого заболевания, по сути, вернулся к цифрам, характерным для других людей того же возраста.

При этом стоит помнить, что термин «исцеленный» стоит использовать осторожно. Он может успокоить пациентов и развеять их тревоги, что помогает вернуться к нормальной жизни, но при этом сделать людей менее бдительными и более склонными избегать тестирования в будущем. А повторные обследования способны спасти им жизнь в случае, если болезнь вернется.