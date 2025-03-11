Женщина умерла после удаления жира

В Санкт-Петербурге женщина решилась на липосакцию, однако после операции скончалась.

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4 марта жительница Санкт-Петербурга легла на операцию в медклинику. Ей провели липосакцию – операцию по удалению жировых отложений.

Уже ночью 56-летней пациентке стало плохо. Врачи прибыли к ней на помощь и установили, что у женщины клиническая смерть. В таком состоянии ее перевели в реанимацию, где пытались привести в чувства, но попытки были безуспешны. Ранним утром 6 марта женщина умерла.

По предварительным данным причиной летального исхода стала закупорка легочной артерии, возникшая после операции. Также директор клиники уверяет, что сразу после хирургического вмешательства пациентка никак не жаловалась на самочувствие.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.