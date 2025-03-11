Лечение гепатита С в России может стать дешевле

Введение системы принудительного лицензирования не только снизит стоимость лечения, но и расширит ассортимент доступных препаратов.

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ФАС готовит новаторскую инициативу по принудительному лицензированию отечественных аналогов зарубежных препаратов против гепатита С, что сделает лечение более доступным для российских пациентов.

В настоящее время оригинальные препараты "Эпклюза" и "Мавирет" защищены патентами, что препятствует выпуску их генерических версий российскими производителями без специального разрешения. Получить его можно двумя путями: через добровольное соглашение с правообладателем или по принудительной лицензии от правительства.

С конца 2022 года три ведущих российских фармкомпании – "Фармасинтез", "Герофарм" и "Фармстандарт" – получили разрешение на разработку собственных версий этих препаратов, пишут "Известия".

ФАС уже согласовала цены на первый отечественный дженерик "Велпатасоф" (МНН "Велпатасвир + Софосбувир"), который будет стоить на 40% дешевле оригинального "Эпклюзы": 68,7 тыс. рублей против 114,5 тыс. рублей за упаковку из 28 таблеток.

Аналогичная ситуация складывается с препаратом "Пиглерия" (МНН "Глекапревир + Пибрентасвир"), который на 40% доступнее "Мавирета": 103 тыс. рублей против 171,7 тыс. рублей за упаковку из 84 таблеток.

Важно отметить, что пациенты смогут получать дженерики бесплатно в рамках государственной программы обеспечения бесплатной медицинской помощи.