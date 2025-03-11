В Волгограде открыли передовую лабораторию на базе противочумного института

Российские эпидемиологи получили новую современную лабораторию. Комплекс открыли на территории Волгоградского противочумного института Роспотребнадзора. Глава ведомства разрезала красную ленточку, в церемонии по видеосвязи приняла участие и вице-премьер России Татьяна Голикова.

Новый корпус серьезно увеличил мощности научно-исследовательского института. Теперь дополнительно можно брать 500 проб в сутки. Инженеры позаботились о высочайшем уровне безопасности лаборатория оснащена рядом защитных элементов, в том числе специальными тамбурами-шлюзами. Кроме того, в здании предусмотрена современная система вентиляции и обеззараживания.

«Эта лаборатория как минимум в два раза увеличивает мощности института, во-вторых, скорость расшифровки сокращается до часов. Микроскопия от часа до двух в течение этого периода позволяет сказать, что нам угрожает, и очень быстро принять необходимые меры».

Также в здании организован также блок для исследований вирусов. Волгоградскому институту в этом году исполняется 55 лет. На его базе действуют центры по изучению ряда опасных инфекций. Среди них лихорадка Западного Нила и Зика.