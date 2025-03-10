Врачи спасли мужчину, у которого в кишке застрял кусок пластика

Во владивостокскую Тысячекоечную больницу поступил 64-летний мужчина с сильными болями в животе. Диагностика показала серьёзное заболевание — перитонит, и пациенту потребовалась неотложная операция. Об этом передаёт Prim.News со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморского края.

В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили причину проблемы: в кишечнике пациента застрял кусок пластика размером 1,5 на 2,5 см. Этот предмет проделал путь через пищеварительную систему, начиная с пищевода и желудка, пока не остановился в тонкой кишке, где он своими острыми краями перфорировал кишечную стенку с двух сторон, вызвав опасное воспаление брюшины.

Операция заключалась в разрезании кишки для извлечения постороннего предмета и последующем зашивании отверстия. Быстрое реагирование и высокий профессионализм медиков помогли избежать фатальных последствий.

Дмитрий Фисун, заведующий хирургическим отделением, рассказал, что пациент был шокирован, узнав, что причиной его страданий стал проглоченный кусочек пластика из банки с маринованными огурцами.

После операции восстановление пациента прошло гладко, и вскоре он был выписан домой.