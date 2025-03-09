Женщина получила заражение крови и облысела после косметической процедуры

Жительница Уфы получила заражение крови и облысела после популярной косметической процедуры. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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29-летняя Анна (фамилия неизвестна) посетила местную клинику «Тоник» и сделала мезотерапию, чтобы омолодить кожу головы и укрепить корни волос.

По словам пострадавшей, сразу после выхода с процедуры она почувствовала недомогание. Так, у нее поднялась высокая температура, головная боль и жжение кожи головы. Тогда девушка вызвала скорую, вследствие чего ее госпитализировали.

Отмечается, что в больнице Анна провела восемь дней, и у нее случился сепсис. Кроме того, уфимка стала лысеть и подала заявление в следственный комитет на клинику. Вдобавок она подчеркнула, что сотрудники заведения не извинились.

В ноябре 2024 года россиянке залили глаза клеем в салоне красоты. По ее информации, клиентка обратилась за помощью к врачам спустя сутки после посещения заведения.