Названа причина синдрома запястного канала

Врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова объяснила, что синдром запястного канала — заболевание, вызванное сдавливанием срединного нерва в запястье.

© Ferra.ru

Синдром приводит к онемению и чувствительности запястья, ладони и пальцев. По словам врача, синдром может быть вызван повторяющимися нагрузками на кисти и запястья, поднятием тяжестей, работой с вибрирующими инструментами, а также длительным сгибанием и разгибанием запястья.

К факторам риска также относятся наследственная предрасположенность, сахарный диабет, ревматоидный артрит и заболевания щитовидной железы. Женщины более склонны к развитию синдрома запястного канала из-за более узкого нервного прохода. Риск также повышается во время беременности, но обычно состояние проходит через несколько недель или месяцев после родов.

На ранних стадиях дискомфорт может возникать периодически, особенно при напряжении руки или в неудобном положении, часто проявляясь в виде покалывания в пальцах.

«На поздней стадии болезни, без своевременной терапии, у человека развивается нарушение функций конечности — возникает слабость при сжатии кисти в кулак и неуклюжесть пальцев, что осложняет выполнение обычных действий, например, застёгивание пуговиц или удержание ложки. Впоследствии у пациента возникает мышечная атрофия — уменьшение объёма мышц и их укорочение, что приводит к развитию деформации кисти. Это, в свою очередь, чревато потерей трудоспособности», — объяснила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.