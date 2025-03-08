В Госдуме предложили внедрить ИИ с микрофонами в работу врачей

Нейросети ускорят профосмотры, высвободится время на общение с пациентом.

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Сейчас медики вынуждены вести документацию, это излишне, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.

«Надо быстрее и смелее внедрять автоматизацию рабочего места врачей. У врачей на бюрократические процедуры, они обязательны, до 30% времени уходит: записать анамнез, поинтересоваться, какие симптомы. Они слушают, потом печатают. До 30% времени можно сократить на такие процедуры, если применить искусственный интеллект. Это везде применяется, а у врачей этого пока нет. Элементарно микрофон, текст печатается, только потом его надо немножко редактировать. Если время экономится, больше времени уделяется больным, больше времени можно лечиться, оказываться медицинская помощь».

Ранее в Госдуме заявили о необходимости уравнять зарплаты медиков для устранения дефицита кадров.