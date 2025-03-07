Мужчина съел гигантский бургер и чуть не умер

30-летний житель Сингапура на скорость съел бургер весом в 3,2 килограмма и попал в больницу с подозрением на перфорацию желудка. Его история опубликована в медицинском журнале Gastroenterology.

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По словам мужчины, он чуть не умер из-за того, что участвовал в соревновании по поеданию еды на скорость. За полчаса он съел гигантский бургер весом 3,2 килограмма, что привело к перегрузке его пищеварительной системы. Спустя восемь часов после завершения конкурса сингапурец попал в больницу с жалобами на сильную боль в животе и вздутие.

Врачи сделали ему анализ крови и компьютерную томографию. Исследования показали сильное воспаление и наличие большого количества непереваренной пищи, которая забила желудок и верхнюю часть кишечника и оказывала давление на внутренние органы, в результате чего поджелудочная железа оказалась сплющенной.

Чтобы снизить внутрибрюшное давление, врачи вставили мужчине зонд, через который должны были выходить скопившиеся газы, однако эта мера не улучшила его состояние. Специалисты уже рассматривали возможность хирургического вмешательства для удаления непереваренной пищи из желудка пациента, когда его пищеварительная система все-таки начала работать самостоятельно. Через пять дней он смог опорожнить кишечник и был выписан домой.

Врачи заявили, что мужчине очень повезло, поскольку он избежал разрыва желудка или кишечника, также у него не развились осложнения в виде сепсиса, пневмонии или попадания рвотных масс в легкие вместо пищевода.

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