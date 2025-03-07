В Подмосковье зарегистрировали препарат для лечения заболеваний легких

Российская фармацевтическая компания "ПСК Фарма", резидент особой экономической зоны "Дубна", зарегистрировала новый препарат для лечения пациентов с тяжелым хроническим заболеванием легких с действующим веществом Пирфенидон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Применение препаратов с содержанием пирфенидона - жизненная необходимость для людей, которым был диагностирован идиопатический легочный фиброз, - сказала генеральный директор "ПСК Фарма" Евгения Шапиро. - Это заболевание все еще остается неизлечимым, но непрерывная качественная терапия позволяет улучшить прогноз. "Перфинидон ПСК" будет выпускаться нашей компанией внутри страны на собственном заводе в Московской области для обеспечения его доступности в том объеме, который требуется отечественной системе здравоохранения".

Идиопатический легочный фиброз - редко встречающееся, но крайне опасное заболевание. Долгое время данный диагноз был приговором для пациентов из-за отсутствия эффективной терапии. Новый препарат "Пирфенидон", механизм действия которого позволяет уменьшать воспаление и процесс рубцевания легочной ткани, позволит значительно увеличить продолжительность жизни пациентов.