Российские врачи провели уникальную операцию на мозге

Уникальную операцию провели на головном мозге в Кабардино-Балкарии. Пациентка во время хирургического вмешательства находилась в сознании, сообщает «МИР 24.

Опухоль была в той зоне, которая отвечает за речь и движения. Во время операции врачи постоянно общались с женщиной. Это позволило держать работу мозга на контроле и снизить вероятность осложнений.

«Пациентке удалено значительное образование в функционально значимой зоне. Зона ответственна за движение, за речь пациента. Именно для того, чтобы не усугубить состояние пациента и не вызвать неврологического дефицита, было принято решение пациентку оперировать в сознании.

В республике такой вид хирургического вмешательства проведен впервые, это стало возможным благодаря современному оснащению больницы и профессионализму нейрохирургов.

Ранее врачи клинической больницы №2 во Владивостоке удалили у пожилой пациентки опухоль размером с небольшую дыню. 65-летней женщина поступила в больницу с сильными болями в животе. При обследовании врачи обнаружили у нее крупное образование. Кисту размером 18 на 18 сантиметров требовалось без промедления удалить.