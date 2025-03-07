Подмосковные врачи спасли пациента, которому рыбья кость проткнула кишечник
Врачи Луховицкой больницы прооперировали 64-летнего пациента, которому рыбья кость проткнула стенку кишечника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В Луховицкую больницу обратился 64-летний мужчина с жалобами на периодические боли в правом подреберье. Проведенная диагностика выявила у мужчины инородное тело костной плотности в проекции правого фланга толстой кишки», – говорится в сообщении.
Как уточняется, почти месяц назад мужчина проглотил кость, спустя время начал чувствовать боли в подреберье, однако все это время не обращался за медпомощью.
«Оказалось, что рыбья кость около 3 см длиной проделала отверстие в стенке толстой кишки мужчины в области печени. Пациент нуждался в экстренном хирургическом вмешательстве. Мы провели КТ-диагностику, после чего вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной. Операция прошла успешно», – приводит пресс-служба слова заведующего хирургическим отделением Луховицкой больницы Ильи Лунькова.В ведомстве добавили, что на данный момент пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.