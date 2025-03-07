Врачи спасли пациента, которому рыбья кость проткнула кишечник

Врачи Луховицкой больницы прооперировали 64-летнего пациента, которому рыбья кость проткнула стенку кишечника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Луховицкую больницу обратился 64-летний мужчина с жалобами на периодические боли в правом подреберье. Проведенная диагностика выявила у мужчины инородное тело костной плотности в проекции правого фланга толстой кишки», – говорится в сообщении.

Как уточняется, почти месяц назад мужчина проглотил кость, спустя время начал чувствовать боли в подреберье, однако все это время не обращался за медпомощью.