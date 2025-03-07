В России могут ужесточить требования к составу чернил для татуировок

Госорганам контроля и организациям здравоохранения следует ужесточить требования к составу чернил для татуировок для снижения возможных рисков заболеваний. Об этом в телеграм-канале написал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, их химического состава чернил и влияния на здоровье", – уточнил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на необходимость дополнительных исследований в области состава чернил и призвал к более глубокому изучению механизмов, почему татуировки могут приводить к развитию рака. Это поможет разработать более безопасные чернила и методы нанесения тату, добавил Башанкаев.

Ранее группа ученых из Дании и Финляндии выяснила, что наличие тату может повышать риск развития рака кожи и лимфомы. Согласно результатам исследования, опасность представляют чернила, накапливающиеся в лимфатических узлах и способные привести к хроническому воспалению. Более высокий риск у тех, у кого тату по размеру больше ладони.