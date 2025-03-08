Стало известно, популярны ли электронные рецепты на льготные лекарства

Почти 1,9 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформлено с начала текущего года в Подмосковье, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой и не теряется. Кроме того, чтобы продлить его не нужно идти в поликлинику, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации. Всего с начала года в регионе было оформлено почти 1,9 млн электронных рецептов на льготные лекарства", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит лечащий врач, а пациенту нужно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".