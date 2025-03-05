Иммунолог Волчков: российским регионам не грозит лихорадка денге

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков заявил, что российским регионам не грозит лихорадка денге.

«В целом для российских регионов лихорадка абсолютно безвредна, потому что у нас нет этих животных и комаров, которые могли бы быть естественным резервуаром для вируса денге», — отметил он в беседе с URA.RU.

Как добавил Волчков, при лёгком течении у заболевшего может наблюдаться высокая температура, сильная слабость, боль в мышцах и костях, реже бывает тошнота и головная боль.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН назвал лихорадку денге, которой заболевают многие россияне, приезжающие на Бали, типичным заболеванием для Юго-Восточной Азии.