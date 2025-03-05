Смертность в РФ достигла исторического минимума за десять лет

Внедрение стандартов клинических рекомендаций в систему здравоохранения за 10 лет позволило добиться исторического минимума общей смертности населения в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума", - сказал министр в своем выступлении на правительственном часе в Госдуме.

Он добавил, что в то же время вырос на 70% оборот койки в стране, что улучшает показатели производительности труда, а также позволяет быстро возвращать к труду и лечить пациентов. По его словам, направление повышения производительности труда позволяет компенсировать дефицит численности медработников и помогает улучшить ситуацию с экономикой здравоохранения и доступностью медицинской помощи, также сокращается время ожидания пациентов и консультаций в поликлиниках.