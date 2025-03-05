В носу у юноши обнаружили молочный зуб

В Московской области врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего молодого человека, который жаловался на затяжной насморк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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Пациент обратился к медикам Долгопрудненской больницы. Он рассказал, что его беспокоит насморк, который не получается вылечить продолжительное время. Во время обследования медики нашли в полости носа пациента костное образование. Юношу направили на операцию.

Во время нее отоларингологи извлекли из носа молочный зуб, покрывшийся грибковым содержимым — медики предположили, что зуб находился в носу много лет.

«Видимо, 10 лет назад его и не досчиталась зубная фея», — пошутили в пресс-службе ведомства.

После операции пациент несколько дней находился под присмотром врачей. Сейчас молодого человека уже выписали.