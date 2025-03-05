Врачи нашли метастазы в мозге у парня после повреждения родинки

Молодой офисный работник из Ростова-на-Дону, самостоятельно избавившийся от родинки, потерял сознание прямо на глазах коллег, после чего его тело начали сотрясать судороги. Медики нашли в его голове очаги патологического процесса.

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В пресс-службе Минздрава Ростовской области рассказали историю 27-летнего мужчины, который перенес эпизод потери сознания с судорогами во всем теле прямо на рабочем месте. Сам он не помнит о том, как упал в обморок, о случившемся ему рассказали коллеги из офиса.

Молодой человек решил обратился к неврологу в КДЦ "Здоровье" и рассказать, что с ним произошло. У пациента не нашли никаких хронических заболеваний и травм, однако при врачебном осмотре был выявлен легкий парез в левых конечностях. После того, как мужчина обследовался на аппарате МРТ, в его головном мозге обнаружили множественные очаги. Речь идет о метастазах.

– Пациент рассказал, что больше года назад он "содрал родинку" на плече. Рана зажила практически бесследно. За помощью по данному поводу не обращался, – сообщили в министерстве.

В итоге молодого человека направили в онкологический центр. После гистологического анализа опасения подтвердились. Об этом пишет издание RostovGazeta.