Кардиохирурги помогли мужчине с пульсом 38 ударов в минуту

65-летний житель Кировской области обратился в фельдшерско-акушерский пункт с жалобами на частые головокружения, слабость и редкий пульс — 38 ударов в минуту. Обследование показало, что у мужчины полностью блокируются электрические импульсы от предсердий к желудочкам. Для восстановления нормального ритма сердца необходим кардиостимулятор.

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Операция длилась 20 минут и проводилась в рентген-операционной под местной анестезией. Врач создал «ложе» для кардиостимулятора в подключичной области, пропунктировал подключичную вену и через нее подвел электроды в камеры сердца. Под рентген контролем хирург установил кончик электродов в точках наименьшего электрического сопротивления и зафиксировал их. На следующий день после тестирования ЭКС пациент был переведен в кардиологическое отделение Центра кардиологии и неврологии на реабилитацию.