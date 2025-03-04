Доктора спасли девушку, в сердце которой попал оторвавшийся кусок катетера

Молодая пациентка липецкого онкодиспансера оказалась на операционном столе с инородным телом в сердце. Им оказался катетер, который по кровотоку проник в жизненно важный орган. Об этом пишет издание GOROD48.

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Как рассказали представители Минздрава Липецкой области во "ВКонтакте", 31-летней липчанке понадобилась помощь хирургов ЛОКБ. Молодая женщина уже полтора борется с онкологическим заболевание и проходит курсы химиотерапии. Во время лечения рака у нее в руке находился венозный порт, через который подавались препараты. В какой-то момент его часть отломалась и вместе с кровью попала в сердце.

"Случилось то, что, к сожалению, бывает при длительном нахождении венозного катетера – повреждение и смещение внутрисосудистой части венозного порта. Часть изделия отломилась и током крови ушло в камеры сердца", – передает пресс-служба слова врачей.

В итоге пациентку пришлось оперировать. Эндоваскулярный хирург успешно удалил инородное тело из сердца женщины.