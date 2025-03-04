Как часто россияне принимают БАДы

Биологически активные добавки (БАДы) прочно вошли в нашу жизнь. По данным DSM Group, устойчивый рост продаж наблюдается с 2019 года, в 2022 и 2023 году россияне купили 418 и 415 миллионов упаковок БАД соответственно, потратив на это в 2022 году - 112,8 млрд. рублей, а в 2023 - 127,6 млрд. Опрос, проведенный медицинской компанией "Инвитро", показал, что БАДы сегодня принимает 9 из 10 россиян (об этом сообщили 89% участников опроса). Но только треть из тех, кто пользуется всевозможными биоактивными добавками, делают это по назначению или рекомендации врача.

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Опрос показал, что БАДы регулярно принимают 49% опрошенных, а 39,5% - периодически. Воспринимаются эти продукты как улучшающие здоровье. На вопрос, с какой целью (по какой причине) человек принимает добавки, каждый четвертый (25%) заявил, что хочет улучшить самочувствие, каждый пятый (19%) - вылечить или профилактировать заболевания, 17% стремятся повысить энергию и работоспособность, 14% - улучшить внешний вид кожи, волос и ногтей. Но лишь для 14% респондентов главной причиной для решения о приеме стал совет врача/специалиста.

Чаще всего добавки принимают "вслепую": лабораторно подтвердить дефициты тех или иных минералов и витаминов считают нужным только 33% принимающих БАДы, 67% сообщили, что не сдают анализы перед началом курса.

При выборе добавок большинство потребителей черпают информацию в интернете - 43% пользуются сообщениями в социальных сетях, на форумах и в статьях, причем не обращают внимание, ссылаются ли авторы на научные источники. И такую информацию люди не воспринимают как рекламу: только 0,8% участников опроса считают, что на их решение о приеме БАД повлияла реклама. Еще 10% покупают добавки по совету друзей и знакомых. Ориентируются на рекомендации врача 32%.

В категориях принимаемых БАДов наиболее популярны витамины и минералы (77%), далее следуют добавки для энергии и активности (24%) и для красоты волос, кожи и ногтей (23%). Чуть меньшим спросом пользуются добавки для иммунитета (19%), для суставов и костей (18%) и пищеварения (18%).

В безопасности употребляемых БАДов, если они сертифицированы, уверены 47% опрошенных, 21% полностью полагается на имя производителя. При этом 25% сказали, что БАДы в некоторых случаях могут быть вредны. В абсолютной безопасности добавок вне зависимости от любых факторов уверены всего 7%.

Состав БАДов изучает абсолютное большинство - 89%, но при этом 23% признались, что делают это невнимательно. Для 78% потребителей качество и состав добавок являются наиболее важным фактором при выборе, 49% полагаются на сертификацию и рекомендации врачей, 31% смотрят на бренд изготовителя, а 29% считают самым главным отзывы других покупателей.

Каждый четвертый (24%) в первую очередь ориентируются на стоимость добавки. На покупку добавок готовы тратить ежемесячно от 1000 до 3000 рублей 37% респондентов. Сумму в 3000-5000 рублей назвали 20% опрошенных. Выделять из бюджета более 5000 рублей на БАДы готовы только 11% покупателей. Надеются уложиться в 1000 рублей 20% респондентов. Заметные улучшения в состоянии здоровья и самочувствии после приема БАДов заметила половина опрошенных (50%). Частичный эффект почувствовали 36% принимающих добавки, а 13% участников результата не заметили. При этом 13% респондентов столкнулись с побочными эффектами от употребления добавок. Охотно рекомендовать БАДы друзьям и знакомым готовы 71% опрошенных. Из них 42% руководствуются собственным положительным опытом, а 29% собственными соображениями о том, что добавка поможет в данном конкретном случае. Не берут на себя ответственность советовать те или иные добавки 29% респондентов.

Комментарий врача

Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы "Инвитро":

— Мы принимаем БАДы для поддержания здоровья, но далеко не все знают, что биологически активные добавки не относятся к лекарственным препаратам. В отличие от лекарств, БАДы не проходят клинические испытания (в ходе которых лекарства подтверждают свою безопасность и лечебный эффект) и не имеют строго регламентированных производственных стандартов. Контроль их качества ограничивается оценкой пищевой безопасности.

Консультация с врачом является обязательным условием перед началом приема БАД. Это особенно важно для беременных женщин, пожилых людей и детей. При употреблении добавок нужно внимательно наблюдать за своим самочувствием - при любом ухудшении необходимо прекратить прием и обратиться к специалисту. Необходимо придерживаться главного правила: БАДы не следует принимать без предварительной медицинской консультации или использовать их вместо назначенных лекарственных препаратов.

Сочетание биодобавок с лекарственными средствами требует обязательного согласования с лечащим врачом.