Врачи провели сложнейшую операцию пациенту с почечной недостаточностью

37-летний мужчина страдал хронической почечной недостаточностью, и его жизнь много лет зависела от процедуры гемодиализа.

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Сложнейшая операция по пересадке почки длилась более двух часов. Врачам Первой республиканской больницы помогали медики из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России. Всего было задействовано девять специалистов.

Пациента, перенесшего операцию, уже перевели в палату. Сообщается, что он чувствует себя хорошо.

Глава Минздрава республики Сергей Багин заявил, что проведение такого рода хирургических вмешательств - огромный шаг вперед для здравоохранения в регионе.

«Трансплантация почки - сложная, высокотехнологичная, но жизненно важная операция, которая поможет спасти жизни многих пациентов», — отметил министр.

Заведующий хирургическим отделением № 1 НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова Минздрава РФ Джабраил Сайдулаев уточнил, что программа по трансплантации обычно начинается именно с пересадки почки, поскольку это самый востребованный в мире вид профильной помощи.

«На первых операциях мы стараемся сопровождать коллег, так как это очень ответственный этап. Здесь все прошло планово. Но мы всегда остаемся на связи с врачами, чтобы проконсультировать в случае необходимости», — передает слова специалиста udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

А самарские врачи провели аллогенную трансплантацию костного мозга.