Установлена причина вспышки загадочной болезни в Конго

Смертельные случаи заболевания, связанного с летучими мышами, быстрое распространение загадочной инфекции в отдаленных общинах, скоропостижные летальные исходы — новости из Демократической Республики Конго довольно часто тревожат общество. В этот раз, к счастью, тревога оказалась ложной.

© Naukatv.ru

По-видимому, вспышка была вызвана «каким-то видом отравления» — в наиболее пострадавшей деревне все больные использовали один и тот же источник воды, сообщил специалист по инфекционным заболеваниям Майк Райан, возглавляющий программу по чрезвычайным ситуациям во Всемирной организации здравоохранения.

По данным из отчета ВОЗ, с начала года в двух здравоохранительных зонах провинции Экватор в ДРК зарегистрированы кластеры недиагностированных заболеваний, поразивших 1096 человек всех возрастных групп, 60 из которых умерли.

Клиническая картина в документе описана как «широкое определение случая»: лихорадка, головная боль, озноб, потливость, боли в теле, насморк или кровотечение из носа, кашель, рвота и диарею. Среди первых жертв было трое детей, съевших летучую мышь.

Тестирование ВОЗ исключило вирусы геморрагической лихорадки Эбола и Марбург. Они обычно вызывают смерть гораздо позже после появления симптомов, пояснил вирусолог Стив Ахука из Национального института биомедицинских исследований в Киншасе, ДРК.

Авторы отчета изучили и другие версии. Например, в конце прошлого года другую загадочную вспышку заболеваемости в ДРК в конечном итоге объяснили острыми респираторными инфекциями, осложненными малярией. Менее вероятный вариант — заражение от комаров арбовирусом, подобным тем, что вызывают лихорадку денге и чикунгунью. Оба могут вызывать сильную боль в суставах и лихорадку, и денге, в частности, может быть смертельной. В ДРК недостаточно диагностических средств для этих выявления этих возбудителей. У нескольких пострадавших детей определили менингит, что может указывать на бактериальную природу недуга.

Пугающий сценарий с неизвестным науке патогеном, который пришелся бы по нраву Голливуду, признан наименее вероятным.