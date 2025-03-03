Врачи спасли пациента с застрявшей в горле костью накануне поста

Врачи в Нижнем Новгороде спасли пациента с застрявшей в горле костью накануне поста, сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в соцсетях. Во время празднования Масленицы перед Великим постом нижегородец решил поесть мяса. В итоге осколок кости вонзился ему в гортань.

Самостоятельно решить проблему не удалось, и пострадавший обратился в больницу №35 в Нижнем Новгороде. Мужчину спасли от тяжелых осложнений, хотя в таких случаях может потребоваться операция.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 99-летнюю нижегородку с переломом шейки бедра спасли врачи.