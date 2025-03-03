Что такое резус-конфликт и чем он опасен для будущих детей

Иногда случается так, что у будущих родителей разный резус-фактор крови. Этот биологический аспект может никак не отразиться на здоровье малыша, но в некоторых случаях способен погубить его. Так какие опасности подстерегают будущего ребенка в такой ситуации?

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Что такое резус-конфликт

Резус-фактор крови обозначает специфический белок — антиген, который при помощи лабораторных методов исследования, можно наблюдать непосредственно на поверхности кровяных клеток. Например, антигены там присутствуют, и тогда человек с подобной кровью обладает резус-положительным фактором. Ну, а если нет — то отрицательным. Согласно статистике, в России положительный резус-фактор встречается у 85% граждан, соответственно, отрицательный – у 15%. Эти аспекты никак не влияют на здоровье людей и какие-либо их возможности, но вот в период беременности резус-фактор женщины и крови ее плода имеет большое значение.

Исходя из данных, которые публикует «Международный журнал акушеров и гинекологов», в ситуации, когда будущая мать обладает положительным резус-фактором, о каких-либо проблемах, связанных с конфликтом крови, говорить не приходится. Но если женщина с отрицательным фактором, а у отца их будущего совместного ребенка – положительный, то в 50% случаев будущий плод может пострадать, потому что вероятно развитие резус-конфликта, и поэтому заранее следует принять меры, обратившись к специалистам.

Как возникает резус-конфликт

Резус-конфликт возможен в том случае, если у матери с отрицательным фактором плод наследует положительные отцовские антигены. Специалисты лаборатории клинической иммунологии в Москве объясняют, что в случае, когда в организм человека с отрицательным резус-фактором проникают эритроциты, имеющие антиген на своей поверхности, иммунитет обязательно реагирует. Он воспринимает антигены, как опасное инородное вещество, и атакует, продуцируя антитела для сражения с чужеродным белком. Только это делает организм матери, когда в него попадает кровь будущего малыша и соответственно, у него начинаются проблемы на клеточном уровне. Что же в таких случаях происходит?

Что с младенцем и как помочь

Врачи из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии объясняют, что может быть несколько вариантов развития событий.

Если у женщины это первая беременность и никаких серьезных проблем со здоровьем раньше не было, то особых клинических проявлений резус-конфликт, скорее всего, у нее не вызовет. Все 40 недель пациентке необходимо наблюдаться у специалиста и лабораторно отслеживать появление в крови антител. Во время нормально протекающей беременности кровь плода и матери не смешивается, поэтому иммунная система не реагирует. Но непосредственно в родах смешение крови все-таки происходит и тогда ситуация меняется. У новорожденного может развиться желтуха, могут проявиться симптомы анемии, а также гипоксии, тогда из-за недостатка кислорода порой возникает повреждение мозга и/или сердца. И подобное развитие событий способно привести младенца к смерти.

Если у будущей матери с отрицательным фактором беременность не первая и в анамнезе уже имелся резус-конфликт, то во время беременности в ее крови начнет увеличиваться количество антител. Этот биологический аспект способен повлиять на развитие плода и привести его к гемолитическому заболеванию, при котором, в зависимости от формы, могут быть и анемия, и нарушения функционирования органов, и даже преждевременные роды, и смерть младенца.

Однако у специалистов имеются способы ранней диагностики резус-конфликта не только при помощи анализа крови на антитела, но и ультразвукового исследования, фонокардиографии и других пренатальных методов.

В подавляющем большинстве случаев резус-конфликт может быть предупрежден медикаментозно, или при помощи внутримышечного введения резус-отрицательной матери специальных анти-D антител, как в период беременности, так и в течение 72 часов после родов или любого другого события.

Подобная пассивная иммунизация никак не сказывается на здоровье будущего ребенка, а в организме матери антитела разрушаются обычно в течение 4-6 недель. Современная медицина способна полностью справиться с резус-конфликтной ситуацией, главное – вовремя ее обнаружить, поэтому будущим родителям необходимо с первых недель беременности наблюдаться у специалистов.

Источник: Супруги с разным резус-фактором: чем это опасно для будущего ребенка - Русская семерка

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