Минздрав ответил на сообщения об отказах онкобольным в выписке препаратов

Обеспеченность используемым при химиотерапии препаратом с веществом месна в России по стране составляет 5,3 месяца, производство не имеющего аналога препарата в РФ планируется начать в 2027 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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Ранее газета "Известия" сообщила, что в российских больницах начали отказывать пациентам в выписке используемого при химиотерапии препарата с действующим веществом месна. По данным издания, аналогов у этого лекарства нет, а с декабря 2024 года по февраль 2025 года все аукционы на месну признаны несостоявшимися, так как никто не подает заявки на участие в них.

«Лекарственный препарат месна включен в дорожную карту по локализации производства на территории Российской Федерации, находящуюся на исполнение в Минпромторге России. По информации ФГУП "Московский эндокринный завод" в настоящее время ведется подготовка к регистрации указанного лекарственного препарата. Производство лекарственного препарата МНН Месна запланировано на 2027 год», — говорится в сообщении.

По данным аналитической витрины правительства РФ, которая позволяет осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции с возможностью визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН Месна по РФ составляет 5,3 месяца, в медицинских организациях - 3,4 месяца, в аптечных организациях - 17,9 месяца.